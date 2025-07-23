В Уфе продолжается отбор добровольцев на службу по контракту

В центре «Защитник» продолжается отбор добровольцев на военную службу по контракту в подразделениях Вооруженных Сил России, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В одном месте кандидаты могут пройти психологическое тестирование, получить консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения.

Здесь же будущие защитники знакомятся с перечнем и особенностями воинских специальностей. В Башкортостане созданы одни из лучших условий по социальной поддержке военнослужащих и членов их семей. Поэтому подписать контракт с Минобороны в Уфу приезжают добровольцы и из других регионов страны.