В Башкирии прошёл «День поля»

В Чишминском районе состоялся «День поля» для селекционеров и семеноводов. Они проделали хорошую работу, у нас есть отличные сорта озимой ржи, пшеницы, причем темпы их создания у республиканских специалистов гораздо выше, чем у конкурентов, отметил на встрече заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Он подчеркнул, что рост объемов во многом зависит от селекции и генетики. Семинар прошел на базе Чишминского селекционного центра Башкирского НИИ сельского хозяйства и был приурочен к 115-летнему юбилею. День поля провели в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».