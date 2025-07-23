В Башкирии прошёл «День поля»

В Чишминском районе состоялся «День поля» для селекционеров и семеноводов. Они проделали хорошую работу, у нас есть отличные сорта озимой ржи, пшеницы, причем темпы их создания у республиканских специалистов гораздо выше, чем у конкурентов, отметил на встрече заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.