В Башкирии стартовала акция «Народный обед»

Сегодня в Башкортостане впервые запустили акцию корпоративной фасовки «Народный обед». В региональном банке «Азык-Тулек» министры, предприниматели и студенты плечом к плечу собирали наборы для благой цели — чтобы обеспечить продуктами нуждающихся. Только за сегодня получилось 150 индивидуальных посылок — а это почти тонна продовольствия, которая отправится к многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Как стать частью большого и важного дела?

Сила в единстве, и сегодня оно проявилось по-настоящему ярко. «Народный обед» сплотил всех. Министры, депутаты, предприниматели, благотворители и студенты — в будний день все они отложили свои дела, чтобы облачиться в фартуки и вместе фасовать наборы продовольствия для тех, кто особенно остро в них нуждается.

В них входят мука, макароны, пшено, гречка, подсолнечное масло. Мы формируем в отдельные наборчики. Доставка происходит адресно, мы с волонтерами будем выезжать по данным адресам, с благополучателями мы уже связались, они нас ждут. Регина Якупова, специалист по работе с благополучателями АНО СП «Азык-Тулек»

В основном наборы продуктов питания отправляются к многодетным семьям, инвалидам и одиноким пенсионерам. Региональный «Банк еды» пополняется регулярно, в нем всегда есть необходимый запас продуктов.

Благодаря тому, что у нас есть полная информация о семьях, в том числе многодетных семьях, в первую очередь, и одиноких пенсионерах, через социальных работников, через службы семьи, мы точно знаем адресатов. Плюс эта помощь иногда нужна бывает для каких-то особых случаев, каких-то экстренных случаев. Так случилось, когда было наводнение в деревне Азово Архангельского района. 7 тонн продуктов доставила наша организация «Азык-Тулек». Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Уникальный проект в нашей республике, прежде всего, мне хочется отметить, что данный проект поддержан фондом грантов Главы республики Башкортостан. Задача все-таки государства, общественных организаций — не ждать, когда нас о чем-то попросят, а идти навстречу. Мы сами много что видим. И очень многое зависит от каждого из нас. Руслан Хабибов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан

За год работы продовольственного склада «Азык-Тулек» посылки получили более 33 тысяч жителей Башкортостана — это порядка 43 тонн продуктов. Банк еды объединил ряд организаций-партнеров. Однако помощь поступает не только от крупных предприятий. Посильный вклад вносят и все неравнодушные. Акция «Народный обед», которая запустилась в нашей республике впервые, стала новым импульсом для благотворителей.

Это объединение. Объединение людей, объединение тех, кто хочет помогать, тех, кто может помогать, и тех, кому нужна эта помощь. Я предлагаю всем присоединяться к этой замечательной акции «Народный обед»: либо приходить и паковать продукты, которые у нас уже здесь есть, либо, если у вас есть возможность купить продукты, которые раздает «Банк еды», то принести эти продукты и самим запаковать. Можно поучаствовать волонтером, развозить продукты семьям, которые нуждаются. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»

Запущена акция в 17 регионах РФ, где это уже работает. Эта акция в первую очередь предусматривалась для сотрудников различных компаний, которые хотят не просто интересно провести время в корпоративе, но и полезно, участвуя в фасовке продуктовых наборов. Юлия Назарова, директор регионального банка еды АНО СП «Азык-Тулек»

Каждый может присоединиться к доброму делу и сложить продукты в короба для продовольственных пожертвований. Их в столице Башкортостана 4. Два из которых находятся в Штабе общественной поддержки «Единая Россия» и в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.