В Башкирии зарегистрировали 400 происшествий на электросамокатах

В Башкирии за прошедшие полгода зафиксировали уже 400 происшествий на электросамокатах. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Специалисты отмечают, что среди самых распространенных дорожно-транспортных происшествий – падения, столкновения с машинами и наезды на пешеходов. Чаще всего участники таких аварий становятся несовершеннолетние и люди в состоянии опьянения.