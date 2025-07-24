В Башкирии зарегистрировали 400 происшествий на электросамокатах

В Башкирии за прошедшие полгода зафиксировали уже 400 происшествий на электросамокатах. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии зарегистрировали 400 происшествий на электросамокатах

Специалисты отмечают, что среди самых распространенных дорожно-транспортных происшествий – падения, столкновения с машинами и наезды на пешеходов. Чаще всего участники таких аварий становятся несовершеннолетние и люди в состоянии опьянения.

При использовании электросамоката важно соблюдать правила дорожного движения.

— на самокате может находиться только один человек;

— пешеходный переход нельзя пересекать на самокате. Дорогу нужно перейти пешком;

— двигаться следует по велодорожкам, а если их нет — по тротуару, уступая пешеходам;

— ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон во время движения;

— также важно правильно парковаться и проверять технику перед выездом.

Фото: freepik

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