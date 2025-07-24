В Башкирии на трассе Р-240 Уфа – Оренбург проходят массовые проверки

Сегодня, 24 июля, в Стерлитамакском районе на 135 км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург проходят массовые проверки водителей. На мероприятии задействованы как сотрудники местного ГАИ, так и инспекторы специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ.
Цель операции — профилактика дорожно-транспортных происшествий и предотвращение грубых нарушений ПДД, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и правил перевозки детей.
В ведомстве отметили, что «сплошные» проверки подразумевают остановку всех автомобилей на заранее определенном и безопасном участке дороги.
Фото: ГАИ РБ.