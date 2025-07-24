В Уфе покупатель напал на 20-летнего кассира

Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 20-летний работник.

По информации ведомства, конфликт между покупателем и продавцом-кассиром произошел вечером 19 июля в магазине алкогольной продукции на улице Воинов-Интернационалистов в Октябрьском районе Уфы. Пострадавшего работника госпитализировали в больницу № 21, где ему диагностировали тяжёлую сочетанную травму.