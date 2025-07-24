Жителю Башкирии дали 6 лет колонии за смертельное избиение знакомого

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу жителя Агидели. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным прокуратуры республики, в сентябре 2024 года в кафе между двумя пьяными мужчинами вспыхнула ссора. Они вышли на улицу, где конфликт перерос в драку. В результате, подсудимый ударил оппонента по голове. Тот упал и скончался на месте происшествия.