Башкирия вошла в число лидеров по количеству абитуриентов в колледжи

Республика заняла одно из первых мест в стране по числу поданных заявлений в учреждения среднего профессионального образования. Как сообщил в соцсетях Радий Хабиров, на текущий момент более 52 тыс. абитуриентов выбрали колледжи региона, при этом приемная кампания продолжается до 15 августа.

В текущем году количество бюджетных мест в колледжах республики увеличилось на 2 тыс. и составило более 24 тыс., большинство из которых предусмотрены для очной формы обучения. Ежегодно из бюджета республики выделяется 500 миллионов рублей на модернизацию материально-технической базы колледжей. Эти меры направлены на создание комфортных условий для получения востребованных профессий и подготовки квалифицированных кадров для промышленности и сельского хозяйства региона, подчеркнул глава Башкортостана.