В Уфе непрофессиональные актёры показали спектакль «Оскар и Розовая Дама»

В Уфимском институте искусств им. Загира Исмагилова непрофессиональные актёры показали спектакль о том, как прожить целую жизнь за две недели. Кто-то из участников перфоманса работает психологом, кто-то барбером, предпринимателем, моделью, но в этот вечер они вышли на сцену, чтобы рассказать трогательную историю.