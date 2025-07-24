В Уфе водителю без прав выписали пять штрафов

В Уфе инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-21061», за рулем которого находился 21-летний водитель. По данным городской Госавтоинспекции, инцидент произошел 23 июля.

При проверке выяснилось, что молодой человек не имеет водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а сам автомобиль не был зарегистрирован должным образом. Кроме того, на машине была установлена недопустимая тонировка.