В Башкирии пенсионерке вернули деньги, которые украли мошенники

В январе прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального Банка. По отработанной схеме он убедил женщину перевести деньги на безопасный счёт. Пенсионерка лишилась 90 тысяч рублей. После она обратилась в полицию. Началось расследование.