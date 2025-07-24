В Башкирии пенсионерке вернули деньги, которые украли мошенники

В Альшеевском районе 74-летняя женщина стала жертвой мошенников. История закончилась благополучно.

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В январе прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального Банка. По отработанной схеме он убедил женщину перевести деньги на безопасный счёт. Пенсионерка лишилась 90 тысяч рублей. После она обратилась в полицию. Началось расследование.

Подозреваемым в мошенничестве оказался житель Алтайского края. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами. Топчихинский районный суд Алтайского края удовлетворил требования прокурора, обязав мужчину выплатить пенсионерке более 100 тысяч рублей.

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