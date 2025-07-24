В Уфе школьник без прав попал в аварию на питбайке

Вчера, 23 июля, в дежурную часть Полка ДПС в Уфе поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись кроссовый мотоцикл «Авантис» и автомобиль «Тойота Камри».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что за рулем питбайка находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав. В присутствии родителей его отстранили от управления мототранспортом. Питбайк отправили на спецстоянку.

В отношении родителей материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности.