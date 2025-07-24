Радий Хабиров и Александр Бабаков обсудили развитие спорта в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл рабочую встречу с заместителем председателя Госдумы России Александром Бабаковым. Член парламентской фракции «Справедливая Россия» интересовался деятельностью партии в республике, а также вопросами социально-политического и социально-экономического развития региона. Радий Хабиров и Александр Бабаков также обсудили развитие профессионального и массового спорта.
В частности, речь шла о настольном теннисе, которым в Башкортостане увлечены около 25 тыс. человек. В регионе планируют построить ряд объектов для занятий этим видом спорта. Заместитель председателя Госдумы России высоко оценил потенциал республики.