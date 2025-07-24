В Уфе прошла стратегическая сессия молодых врачей Башкирии

Обучение «гибким» навыкам и проектной деятельности. В Уфе прошла стратегическая сессия молодых врачей республики. Участники — специалисты из разных уголков республики. Организаторы определили три основные темы: сельская медицина, диспансеризация и профилактика болезней и медицинские коммуникации.