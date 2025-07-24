В Уфе бездомный поджёг два старинных строения

В Уфе по подозрению в поджоге задержан 29-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом рассказали в МВД.
На улице Октябрьской революции загорелось два деревянных строения. Оба дома расселены и признаны объектами культурного наследия.
Выяснилось, что пожар произошёл в результате поджога. Молодой человек в состоянии опьянения из-за ссоры с возлюбленной решился на преступление. Причиной конфликта с девушкой оказалась ревность. С помощью зажигалки в порыве гнева он устроил поджог.
Полиция возбудила уголовное дело. Парню избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.