В Уфе бездомный поджёг два старинных строения

В Уфе по подозрению в поджоге задержан 29-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом рассказали в МВД.

На улице Октябрьской революции загорелось два деревянных строения. Оба дома расселены и признаны объектами культурного наследия.

Выяснилось, что пожар произошёл в результате поджога. Молодой человек в состоянии опьянения из-за ссоры с возлюбленной решился на преступление. Причиной конфликта с девушкой оказалась ревность. С помощью зажигалки в порыве гнева он устроил поджог.