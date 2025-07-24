В Башкирии одобрили новые инвестпроекты в сельском хозяйстве

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и сфере услуг. Заседание провёл Радий Хабиров. Так, в Иглинском районе может появится новый технологический комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.

А в деревне Дорогино Уфимского района инвестор хочет построить гостиничный комплекс. В планах — возведение отеля общей площадью 2 тыс. квадратных метров с кафе и минимаркетом. Комплекс рассчитан на обслуживание жителей деревни, а также автолюбителей и туристов. Группа компаний «Таврос» представила сразу несколько инвестпроектов.