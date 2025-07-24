В Уфе семья с инвалидом столкнулась с угрозой выселения

Уфимка с инвалидностью может лишиться жилья. Пожилая женщина не встаёт с постели, за ней ухаживает брат. Мужчина сам в прошлом году потерял жильё из-за поджога в центре города. А теперь и дом женщины признали самовольной постройкой.

Даже серьёзные проблемы со здоровьем уже отошли на второй план. К вопросу «Как жить дальше?» добавилось «Где жить?». В 1996 году родители Земфиры Галиной купили долю в частном доме на пятерых хозяев.

Земфира Галина — инвалид с детства, страдает от серьезного заболевания крови, а недавно перенесла инсульт. Практически не встаёт с постели. Родители строили дом как раз чтобы обеспечить дочь жильём. Но превысили площадь. Суд постановил снести самовольную постройку. Но из-за проблем со здоровьем Земфира Галина не смогла присутствовать ни на одном судебном заседании.

Брата и сестру преследует череда несчастий. Весной прошлого года пожар уничтожил дом Айдара Гайфуллина в центре города. Тот самый, что доставлял неудобства застройщику нового жилого комплекса. Договориться не получалось. Глубокой ночью неизвестные подожгли постройку. Расследование уголовного дела продолжается.

Снести постройку женщина обязана в течение 30 дней со дня вступления решения суда в силу. Ситуация сложная, но не безвыходная, говорит юрист Екатерина Чехова. Она много лет занимается делами, касающимися вопросом сноса и расселения. Есть смысл обжаловать решение.