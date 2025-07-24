В Башкирии обновили более 130 школ

В Стерлитамаке завершили ремонт в школах, попавших в федеральную программу. На обновление ушло более 500 миллионов рублей. Всего в этом году в республике новую жизнь получат 40 образовательных учреждений. Все работы планируют выполнить раньше срока, не ко Дню знаний, а к середине августа.

Богдан видит школу после ремонта впервые. Мальчик скучал по родным стенам. Пока здесь шло обновление, он учился в другой школе. Круглый отличник в 10 классе вновь возвращается в прежнее, но получившее второе дыхание благодаря федеральному проекту образовательное учреждение.

Лицей №1 в Стерлитамаке носит имя бывшего мэра Владимира Куликова. Ушедший из жизни в 2021 году градоначальник учился в этой школе. Она имеет богатую историю, построена еще в конце 60-х. Капитальный ремонт здесь был очень нужен. От старого здесь разве что стены, и то в новом дизайне.

80% выпускников школы №1 в Стерлитамаке поступают в медицинский. Не зря первыми встречают вошедших дети в белых халатах, нарисованные на стене. В этом году школа стала первой в стране, которая начала уроки после капитального ремонта. Он завершился с опережением срока, за парты школьники сели еще весной. На учебу детей переезд никак не повлиял — результаты ЕГЭ высокие, они станут поводом для еще одного обновления.

Ремонтировали в школах всё, от пола до потолка, включая инженерные коммуникации. Продумывали дизайн и согласовывали его с родителями и детьми. Школа № 2 в Стерлитамаке тоже получила вторую жизнь. Цвета оранжевый, зеленый, желтый в интерьере создают спокойную атмосферу для детей. В обновленном спортзале можно профессионально заниматься баскетболом.

По программе модернизации школьных систем образования преображенной к новому учебному году станет и школа в Учалах. Детям будет комфортно учиться, обедать, заниматься спортом и выступать на сцене. Как и во всех объектах, попавших в эту программу, улучшили школу внутри, облагородили ее с улицы.