В Уфе прошел товарищеский матч следж-хоккея среди бойцов СВО

Сегодня прошел товарищеский матч сборной республики по следж-хоккею среди ветеранов СВО. Мероприятие состоялось в рамках спортивного марафона «Сила России». Матч провели в Центре имени Ульфата Мустафина. Следж-хоккейную команду «Булат» презентовали в марте этого года, и, по сути, коллектив еще только формируется. Но хоккеисты уже успели провести открытую тренировку, а теперь и товарищеский матч.

Точные передачи и голы сменяются очередными атаками. Еще недавно ребята только осваивали новый для себя вид спорта, а сейчас демонстрируют на льду высокие скорости. За несколько месяцев игрокам команды «Булат» удалось стать единым коллективом.

Следж-хоккейная команда «Булат» появилась не так давно. В настоящий момент на постоянной основе занимаются 10 ветеранов боевых действий и участников СВО. Тренируются три раза в неделю под руководством воспитанника спортшколы «Салават Юлаев», двукратного обладателя Братины в составе «Тороса» Павла Володина.

Сейчас уфимская команда еще формируется. Попасть в коллектив могут ветераны спецоперации, получившие ранения и желающие вернуться к активной жизни через следж-хоккей.