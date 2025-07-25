В Уфе открылась выставка «Живая память пера»

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури открылась выставка «Живая память пера». Экспозиция приурочена к юбилейным датам двух знаковых фигур башкирской литературы — 120-летию со дня рождения писателя и драматурга Низама Каримова и 115-летию поэта и публициста Ханифа Карима.