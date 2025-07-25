В Башкирии группа туристов 9 часов блуждала по лесу

В Башкирии заблудилась группа туристов. О поисках «потеряшек» рассказали в Госкомитете по ЧС.

8 человек, среди которых был 11-летний ребёнок, выехали в Белорецкий район на восхождение на гору Малиновая. В какой-то момент отдыхающие сбились с пути и начали блуждать по лесу. Более 9 часов туристы пытались найти путь обратно.