В Уфе из пожара эвакуировали двоих детей и семерых взрослых

Как рассказали в МЧС региона, задымление произошло на лестничной клетке на первом этаже. На место прибыли экстренные службы, которые с помощью спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 9 человек. Одного ребёнка и одного взрослого эвакуировали по автолестнице.