В Уфе из пожара эвакуировали двоих детей и семерых взрослых

24 июля в центре Уфы произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в жилом доме по улице 50-летия Октября.
Как рассказали в МЧС региона, задымление произошло на лестничной клетке на первом этаже. На место прибыли экстренные службы, которые с помощью спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 9 человек. Одного ребёнка и одного взрослого эвакуировали по автолестнице.
Пожар ликвидировали. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.
Фото: МЧС по РБ.