Температурные качели придут в Башкирию к выходным

Сегодня, 25 июля, местами по региону возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный и северо-западный, в некоторых районах с порывами. Температура воздуха днем составит от +22 до +27°C.

В субботу, 26 июля, также пройдут небольшие дожди, по востоку до умеренного. Ветер северных направлений, умеренный. Ночью температура опустится до +10, +15°C, а днем будет в пределах от +19 до +24°C.