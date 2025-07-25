В Башкирии суд обязал уфимку вернуть маткапитал за нецелевое расходование

В Башкирии суд потребовал от жительницы Уфы вернуть деньги, полученные в рамках программы материнского капитала. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в апреле 2023 года женщина приобрела земельный участок в селе Карабаево Бураевского района с намерением построить дом. Однако, вместо того чтобы направить 587 тысяч рублей на строительство, она использовала маткапитал для погашения целевого займа. В результате дом так и не был построен.