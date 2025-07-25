Жители дома в Уфе остались без газа

С 21 июля жители многоквартирного дома № 35 по улице Комсомольской в Уфе живут без газа. Людям не на чем готовить пищу или вскипятить чайник. Согласно утверждённому графику, в жилом доме проводились работы по техническому обслуживанию внутренних газопроводов и оборудования с приостановкой подачи голубого топлива.

После специалисты проверили герметичность внутреннего газопровода и частично возобновили подачу газа. Однако в двух стояках жилого дома опрессовка показала падение давления, что косвенно указывало на отсутствие герметичности. В таких случаях подача газа категорически запрещена, отметили специалисты. А чтобы найти слабое место, потребуется время, так как не все собственники квартир в данный момент находятся дома. В летний сезон часть жильцов уехали на дачи или в отпуск.