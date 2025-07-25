В Уфе подростка поймали на скутере без прав

Инцидент произошел накануне вечером на улице Гафури. Инспекторы остановили скутер «Wizard», за рулем которого находился 17-летний подросток без водительских прав. Молодого человека отстранили от управления, а скутер отправили на спецстоянку.

В отношении подростка составили протокол. На место происшествия вызвали отца несовершеннолетнего. В отношении родителя также был оформлен административный материал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, за ненадлежащее воспитание сына родителю потребуется посетить комиссию по делам несовершеннолетних. Общая сумма штрафов за нарушение ПДД составит около 45 тысяч рублей.