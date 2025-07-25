Жители Башкирии смогут увидеть необычное небесное явление

С 12 июля по 23 августа ежегодно наблюдается метеорный поток Южные Дельта Аквариды. Как сообщили в уфимском планетарии, пик потока приходится на конец июля — начало августа, в этом году — 30 июля.

Лучше всего наблюдать Дельта Аквариды после двух часов ночи, так как радиант этого потока расположен низко над горизонтом. В три часа ночи он достигнет своей максимальной высоты.

Как отмечают специалисты, в этом году свет Луны не создаст помех для наблюдений. Молодой месяц скроется за горизонтом 29 июля около 23:00.

Южные Дельта Аквариды – один из наиболее активных метеорных потоков, во время пика можно увидеть от 20 до 25 метеоров в час. Метеоры не очень яркие и имеют желтоватый оттенок.

Название потока связано с созвездием Водолея, в котором находится его радиант (латинское название — Аквариус).