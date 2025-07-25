В России стартовал молодёжный форум «иВолга»

«В Приволжском федеральном округе существует такая традиция – раз в год собирать в Самарской области лучших представителей нашей молодежи. Символично, что Форум проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это придаёт происходящему особую глубину. Представители 80 регионов сегодня здесь у нас, в Приволжье, на нашем окружном Молодежном форуме «иВолга», который в этом году проходит в 13-й раз и по праву считается флагманским проектом ПФО. «иВолга» объединяет активных, неравнодушных ребят, которые готовы менять свою среду и страну к лучшему. Здесь молодёжь не только учится, но и осмысляет, что значит быть частью истории своей страны. Я желаю всем вам удачи», – сказал замполпреда.