В Уфе мужчина из ревности поджог машину экс-девушки

В Уфе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в поджоге автомобиля бывшей девушки. Сообщение о горящей припаркованной машине на улице Лесной проезд поступило в экстренные службы.

После тушения огня, следственно-оперативные мероприятия показали, что пожар был умышленным. Подозреваемого 31-летнего мужчину, ранее состоявшего в отношениях с женщиной, задержали. В ходе допроса он признался в содеянном, объяснив, что поджег автомобиль с помощью зажигалки из-за ревности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.