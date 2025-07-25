Радий Хабиров поздравил следователей с профессиональным праздником

Более двух тысяч уголовных дел направили в суд следователи по итогам прошлого года. Об этом рассказал глава следственного управления по Республике Башкортостан Владимир Архангельский. Он выступил на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника органов следствия России.

Сотрудников СК поздравил и глава Башкортостана. Он отметил, что следователи надёжно стоят на страже закона, защищая граждан от преступных посягательств. Также Радий Хабиров вручил награды особо отличившимся сотрудникам.

Вы защищаете интересы самых уязвимых – детей-сирот, тех, кто остался без попечения родителей. В прошлом году вами завершено расследование уголовных дел о 31 преступлении, связанном с нарушением их жилищных прав. Вы жёстко пресекаете коррупцию – в 2024 году в суд направлено 227 уголовных дел по 848 преступлениям. Следственные органы обеспечивают законность в реализации национальных проектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Следователи находятся на переднем крае борьбы с преступностью, выявляя и расследуя наиболее резонансные преступления. Служба в следственных органах — это не просто работа, это призвание, требующее высокой ответственности, профессионализма, принципиальности и преданности закону.