Радий Хабиров поздравил следователей с профессиональным праздником

Более двух тысяч уголовных дел направили в суд следователи по итогам прошлого года. Об этом рассказал глава следственного управления по Республике Башкортостан Владимир Архангельский. Он выступил на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника органов следствия России.
Сотрудников СК поздравил и глава Башкортостана. Он отметил, что следователи надёжно стоят на страже закона, защищая граждан от преступных посягательств. Также Радий Хабиров вручил награды особо отличившимся сотрудникам.
Следователи находятся на переднем крае борьбы с преступностью, выявляя и расследуя наиболее резонансные преступления. Служба в следственных органах — это не просто работа, это призвание, требующее высокой ответственности, профессионализма, принципиальности и преданности закону.
На торжественном мероприятии были ветераны ведомства, многие из которых и сейчас помогают действующим сотрудникам. Было отмечено, что башкортостанский следком — один из лучших в стране по многим показателям.