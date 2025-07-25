В Башкирии реализуют программы, которые спасают жизни новорожденных

На 14,5% снизился показатель младенческой смертности в Башкортостане, а детской почти на 17. Такие показатели регион достиг благодаря эффективному использованию медицинских ресурсов, в том числе и цифровизации процессов оказания врачебной помощи, и другим комплексам мер, принятым в республике. Так, сегодня врачи справляются с самыми сложными патологиями во время беременности, родоразрешают сложных пациенток и выхаживают малышей с критически маленьким весом.

Эта малышка появилась на свет вчера. Но к материнству уфимка Разиля Халитова шла долгие восемь лет. После четырёх программ ЭКО и семи переносов эмбриона женщина забеременела. В начале второго триместра перенесла операцию и практически всю беременность провела лёжа. Благодаря врачам, 41-летняя женщина не только выносила ребенка, но и родила здоровую малышку весом более четырёх кг.

Благодаря врачам на свет появилась и дочь Лилии. Сложную акушерскую патологию обнаружили на первом скрининге, тогда и началась борьба за жизнь мамы и ребенка. Теперь семья Мурадымовых — многодетная. Малышка родилась здоровой на 35-й неделе беременности.

Диагноз «врастание плаценты» в последние годы всё чаще появляется в обменной карте беременных женщин и может привести к преждевременным и жизнеугрожающим родам с кровотечениями. Но врачи научились справляться даже с самыми сложными патологиями.

Давно перестало использоваться и понятие «старородящая». Сегодня средний возраст женщин, впервые ставших матерями, — 31 год. Встречаются случаи первых родов и после 50.

За последние полгода показатель младенческой смертности в Башкортостане снизился на 14,5%. Это результат эффективного использования медицинских ресурсов и комплекса мер, принятых в регионе. Например, срочная госпитализация беременных в перинатальные центры, оказание высокотехнологичной помощи детям с тяжёлыми патологиями, повышение квалификации врачей и детальный анализ каждого случая смерти.

Сегодня клинический перинатальный центр является ведущим учреждением по охране материнства и детства. Здесь уделяют большое внимание процессам подготовки к беременности и её ведению. Так, в медучреждении создан мониторинг будущих мам из группы высокого риска, что позволяет своевременно выявить отклонения и найти решение, которое сохранит жизни.

Ежегодно в перинатальном центре рождается около 1000 недоношенных детей. Врачи спасают малышей даже с самым критически-низким весом — около 500 грамм. Для этого внедрены новейшие технологии выхаживания новорожденных и система бережного родоразрешения.