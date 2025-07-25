В Башкирии завершается прием документов в вузы

В Башкортостане сегодня завершается прием документов в высшие учебные заведения от абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Как отмечают представители ВУЗов, по сравнению с прошлым годом, заявлений в разы больше. Так, поступить в медуниверситет изъявили желание более 15 тысяч абитуриентов, что на 5 тысяч больше, чем в 2024-м. Также увеличилось количество бюджетных мест.