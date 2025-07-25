В Башкирии обсудили провокационное название пива

Как показал случай с названием марки «Башбир», умение открыто разговаривать, выслушивать мнения жителей региона очень важно для товаропроизводителей. Особенно если дело касается национальных традиций и взглядов. Несмотря на то, что пивоваренная компания «Балтика» – крупная федеральная компания, они смогли устроить подобное взаимодействие с общественностью и показали пример остальным. Им удалось понять наш менталитет. Спасибо Общественной палате Башкирии за быструю командную работу. Собрали всех, кого нужно и моментально нашли решение. В свою очередь, как директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка, я призываю обращаться к профессионалам по поводу переводов на башкирский язык. Для этих целей, к примеру, была создана АИС «Башперевод».

Гульназ Юсупова, член Общественной палаты Башкирии, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка