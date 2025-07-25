В Башкирии обсудили провокационное название пива

27 июля в Общественной палате Башкирии состоялось обсуждение название продукции компании «Балтика».
Жителей региона возмутило название нового товара «Башбир», так как такой нейминг вызывает негативные ассоциации. Слово переводится как «отдай голову» или «подчинись». Ситуацию обсудили в ходе Заседания Комиссии по языкам народов Башкортостана.
В результате конструктивного диалога и совместных обсуждений с представителями министерства торговли и услуг, министерства сельского хозяйства, депутатов Госсобрания РБ было принято решение обратиться от Всемирного курултая (конгресса) башкир, Общественной палаты и минторга республики в адрес компании с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в название продукта.
В ответ компания «Балтика» сообщила о решении приостановить производство пива под маркой «Башбир» и начать работу над новым названием и оформлением локальной торговой марки. В письме отмечается, что компания с уважением относится к национальной культуре и ценностям башкирского народа, а также сожалеет, если название могло показаться неподобающим.
Таким образом, благодаря совместным усилиям и конструктивному диалогу вопрос с названием пива успешно решён. Компания «Балтика» выразила благодарность за обратную связь и подчеркнула свою готовность учитывать культурные особенности региона.