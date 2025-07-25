В Башкирии обсудили провокационное название пива

27 июля в Общественной палате Башкирии состоялось обсуждение название продукции компании «Балтика».

Фото №1 - В Башкирии обсудили провокационное название пива

Жителей региона возмутило название нового товара «Башбир», так как такой нейминг вызывает негативные ассоциации. Слово переводится как «отдай голову» или «подчинись». Ситуацию обсудили в ходе Заседания Комиссии по языкам народов Башкортостана.

В результате конструктивного диалога и совместных обсуждений с представителями министерства торговли и услуг, министерства сельского хозяйства, депутатов Госсобрания РБ было принято решение обратиться от Всемирного курултая (конгресса) башкир, Общественной палаты и минторга республики в адрес компании с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в название продукта.

В ответ компания «Балтика» сообщила о решении приостановить производство пива под маркой «Башбир» и начать работу над новым названием и оформлением локальной торговой марки. В письме отмечается, что компания с уважением относится к национальной культуре и ценностям башкирского народа, а также сожалеет, если название могло показаться неподобающим.

Как показал случай с названием марки «Башбир», умение открыто разговаривать, выслушивать мнения жителей региона очень важно для товаропроизводителей. Особенно если дело касается национальных традиций и взглядов. Несмотря на то, что пивоваренная компания «Балтика» – крупная федеральная компания, они смогли устроить подобное взаимодействие с общественностью и показали пример остальным. Им удалось понять наш менталитет. Спасибо Общественной палате Башкирии за быструю командную работу. Собрали всех, кого нужно и моментально нашли решение. В свою очередь, как директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка, я призываю обращаться к профессионалам по поводу переводов на башкирский язык. Для этих целей, к примеру, была создана АИС «Башперевод».

Гульназ Юсупова, член Общественной палаты Башкирии, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка

Таким образом, благодаря совместным усилиям и конструктивному диалогу вопрос с названием пива успешно решён. Компания «Балтика» выразила благодарность за обратную связь и подчеркнула свою готовность учитывать культурные особенности региона.

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