В Самарской области стартовал Молодёжный форум «иВолга»

В Самарской области торжественно открыли Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Это одно из крупнейших событий России, реализуемое в рамках платформы Росмолодёжь. Форумы. В этом году собрались более полутора тысяч участников из 14 регионов ПФО и других субъектов страны - школьников, студентов, молодых специалистов и активистов в возрасте от 14 до 35 лет.
Особое внимание на Форуме в этом году уделено патриотической повестке. На поляне работал павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники могли пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвигах своих земляков, принять участие в акциях памяти и мастер-классах.