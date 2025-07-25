В Самарской области стартовал Молодёжный форум «иВолга»

В Самарской области торжественно открыли Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Это одно из крупнейших событий России, реализуемое в рамках платформы Росмолодёжь. Форумы. В этом году собрались более полутора тысяч участников из 14 регионов ПФО и других субъектов страны - школьников, студентов, молодых специалистов и активистов в возрасте от 14 до 35 лет.