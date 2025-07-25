Радий Хабиров дал старт уборочной кампании в Башкирии

В хозяйствах республики будут создавать сельскохозяйственные дивизионы дронов. Об этом рассказали на совещании «День поля». Масштабная агровыставка прошла в Уфимском районе. Здесь представили новинки отрасли, для гостей было организовано трактор-шоу.

В кабине комбайна Радий Хабиров уже не в первый раз. Впрочем, даже несмотря на это, управление зерноуборочной машиной идет под присмотром опытного мастера. Уборка урожая — дело серьезное, с которым могут справиться только настоящие профессионалы.

Я в первый раз за рулем комбайна во время уборки – хорошие, комфортные условия работы комбайнёра. Именно такая техника помогает качественно и быстро собирать выращенный урожай. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экспериментальное поле Башкирского аграрного университета — это настоящая научная лаборатория под открытым небом. Здесь порядка 300 участков учебных посевов. В планах довести их количество до тысячи. Представлены все культуры: от традиционной пшеницы до перспективных сортов гороха, рапса и подсолнечника. Многое — это результат работы селекционеров самого университета.

Порядка 70% представленных культур уже активно засевают, оставшаяся треть — экспериментальные. Здесь демонстрируют устойчивость новых сортов к болезням, их урожайность, а также показывают, как адаптируются культуры к меняющимся климатическим условиям региона. Если раньше республиканское совещание «День поля» проводили в разных районах, теперь будут только на этой площадке под Уфой.

А еще День поля — возможность рассказать и показать внедрение цифровых технологий в АПК. Главе республики продемонстрировали работу агродронов, которые уже активно используются для мониторинга состояния посевов, точечного внесения удобрений и даже выявления вредителей. Как рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, за беспилотниками — будущее сельского хозяйства.

В экспозиции приняли участие более 70 компаний и фирм — производителей современной сельхозтехники, средств защиты растений и агрохимии. Особая часть мероприятия — «Трактор-шоу». Механизаторы должны были показать фигурное вождение сельхозмашиной, за минимальное время преодолев сложную траекторию и не потеряв груз. Причем специально к соревнованию, как признаются, не готовились.