В Уфе прошел брифинг с участием спортклубов Башкирии

Денег всегда не хватает. Всегда хотелось бы, чтобы больше их было. Конечно, хочется, чтобы с каждым годом финансирование увеличивалось. Если бы только деньги решали в профессиональном спорте, тогда бы просто работали бюджеты. У кого бюджет больше всего — тот бы и получал золотые медали. Но это же не так.

Руслан Хабибов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан