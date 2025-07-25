В Уфе прошел брифинг с участием спортклубов Башкирии

В Уфе прошел брифинг с участием профессиональных спортивных клубов республики. В числе спикеров — заместитель премьер-министра правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Марат Шмаков и первый заместитель председателя общества «Динамо» Республики Максим Чудов. Главной темой стали планы на будущий сезон. В республике сейчас около 20 профессиональных клубов. И все они финансируются республикой — за счет бюджета и внебюджетных источников.

Денег всегда не хватает. Всегда хотелось бы, чтобы больше их было. Конечно, хочется, чтобы с каждым годом финансирование увеличивалось. Если бы только деньги решали в профессиональном спорте, тогда бы просто работали бюджеты. У кого бюджет больше всего — тот бы и получал золотые медали. Но это же не так.

Руслан Хабибов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан

Следующий сезон может стать непростым для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Окончательные задачи будут определены перед его началом. Бюджет республики взял на себя часть финансирования клуба. По итогам заседания правления была принята новая трансферная и зарплатная стратегия.

Фото №1 - В Уфе прошел брифинг с участием спортклубов Башкирии

Последние два года было несовпадение тех ресурсов, которые мы прилагали для выполнения задач, и финансовыми возможностями клуба. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы ликвидировать всю задолженность, которая есть у клуба. Республика нам в этом активно помогает.

Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

ФК «Уфа», в отличие от других клубов, уже начал новый сезон. В прошлом главная задача — сохранить прописку в Первой лиге — была решена. Окончательная цель на следующий сезон будет сформирована по итогам трансферной кампании, которая сейчас в самом разгаре. Правление при этом обозначило, что клуб должен подтвердить позиции прошлого сезона. В ближайшее время в клубе ожидают подписаний новых игроков.

Будут фамилии. Их называть пока преждевременно. По сути, они в информационном поле обозначаются. Сейчас пока ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя. Процесс согласования проходит через организации, которые могут наложить вето на решения клуба.

Марат Шмаков, генеральный директор ФК «Уфа»
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Акции БСТ