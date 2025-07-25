В Уфе прошел брифинг с участием спортклубов Башкирии

В Уфе прошел брифинг с участием профессиональных спортивных клубов республики. В числе спикеров — заместитель премьер-министра правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Марат Шмаков и первый заместитель председателя общества «Динамо» Республики Максим Чудов. Главной темой стали планы на будущий сезон. В республике сейчас около 20 профессиональных клубов. И все они финансируются республикой — за счет бюджета и внебюджетных источников.
Следующий сезон может стать непростым для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Окончательные задачи будут определены перед его началом. Бюджет республики взял на себя часть финансирования клуба. По итогам заседания правления была принята новая трансферная и зарплатная стратегия.
ФК «Уфа», в отличие от других клубов, уже начал новый сезон. В прошлом главная задача — сохранить прописку в Первой лиге — была решена. Окончательная цель на следующий сезон будет сформирована по итогам трансферной кампании, которая сейчас в самом разгаре. Правление при этом обозначило, что клуб должен подтвердить позиции прошлого сезона. В ближайшее время в клубе ожидают подписаний новых игроков.