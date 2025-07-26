Стали известны подробности смертельного пожара в СНТ в Башкирии

Специалисты обсудили меры по профилактике пожаров в жилых секторах и садовых товариществах Иглинского района, где летом проживает до 15 тысяч человек. Было принято решение проверить противопожарные водоисточники, обучить председателей СНТ нормам пожарной безопасности и провести собрания. Также предложено установить автономные дымовые извещатели в садовых товариществах.