Стали известны подробности смертельного пожара в СНТ в Башкирии

В Иглинском районе в ночном пожаре погибла супружеская пара. Стали известны подробности трагедии.
Напомним, с СНТ «Локомотив-69» огнём охватило жилой дом. В сгоревшем помещении нашли тела 70-летних мужчины и женщины. Спасти их не удалось.
Погибшие супруги характеризировались положительно – они активно участвовали в жизни садового товарищества. Их садовый дом не был оснащен автономным пожарным извещателем. Точные причины пожара ещё предстоит установить.
Специалисты обсудили меры по профилактике пожаров в жилых секторах и садовых товариществах Иглинского района, где летом проживает до 15 тысяч человек. Было принято решение проверить противопожарные водоисточники, обучить председателей СНТ нормам пожарной безопасности и провести собрания. Также предложено установить автономные дымовые извещатели в садовых товариществах.
Фото: МЧС по РБ.