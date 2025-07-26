Из Башкирии отправили 10 фур с гумпомощью для участников СВО

156-й гуманитарный конвой отправился в зону специальной военной операции. Для 24-х воинских подразделений из Башкортостана, выполняющих боевые задачи за лентой, собрали 10 фур с адресной помощью.

В ее состав вошли 23 автомобиля, 7 мотоциклов, стройматериалы, более 2000 кв. м масксетей, а также 700 FPV-дронов «Уфимец», 15 тонн питьевой воды, продукты питания, медикаменты и мед. оборудование, адресные посылки от родственников.