В Уфе до середины августа завершат благоустройство центральных тротуаров

В Уфе до середины августа завершат очередной этап благоустройства тротуаров в центре города. Работы идут с опережением графика. Речь идёт о следующих участках: Цюрупы — от Коммунистической до Чернышевского; Чернышевского — от Цюрупы до Карла Маркса; Мустая Карима — от Коммунистической до Чернышевского.
Там укладывают гранитную плитку. Для ее содержания предусмотрен инновационный способ очистки, благодаря которому покрытие прослужит долгие годы. Также на этих участках проведут работы по озеленению, установке новых скамеек, урн и автополива. Кроме того, наружное освещение будет модернизировано по программе «Чистое небо» — это когда воздушные линии электропередач убирают под землю. Прогуляться по обновленным улицам горожане смогут в середине августа.