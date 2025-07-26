В Уфе до середины августа завершат благоустройство центральных тротуаров

В двух словах, по содержанию гранитной плитки: есть своя технология в связи с тем, что само устройство гранита — оно пористое и впитывает всю грязь. Поэтому необходимо соблюдать определенные технологии по помывке, по отработке, по нанесению воска. Так что берем на вооружение, соответственно, и будем содержать.

Арсен Латыпов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы