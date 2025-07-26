В Уфе стартовал фестиваль «На рахате»

В Уфе стартовал IV Международный фестиваль здоровья и туризма «На рахате». Местом проведения праздника банной культуры стал парк Кашкадан. Там представлены мастер-классы, развлечения, соревнования, гастрофестиваль, дискуссионные площадки. Одним из самых ярких стал финал чемпионата России по коллективному парению, где свое искусство демонстрировали лучшие пар-мастера страны, которое мог на себе ощутить любой желающий.

Парилка = сцена, где главный актер и режиссер — пар-мастер. Целое театрализованное представление с играми в образе персонажа из мультфильма призвано поднять настроение зрителям и зарядить энергией. Параллельно идет работа с паром и банными веерами, чтобы подарить максимальное расслабление людям. Оценки выставляли и судьи, и зрители в парной. Каждый конкурсант старался удивить своим подходом, хотя секрет успеха у всех один.

Но попариться можно было не только на площадке чемпионата. Производители модульных и походных бань также приглашали всех ощутить благотворное воздействие пара. На фестивале можно было посетить и башкирскую баню, обтянутую войлоком. Внутри аромат источают башкирские травы, а поверх лежанок — мягкое сено для массажного эффекта. Фестиваль «На рахате» для жителей других регионов уже становится традиционным местом летнего отдыха.

На ярмарке можно было увидеть самую разную продукцию мастеров и ремесленников. От сшитых вручную полотенец и гобеленов из трав для бани до печей, мангалов. И, конечно, большое разнообразие веников, каждый из которых предназначен для определенного случая. А что касается сбора трав, то это целое искусство. И большое значение имеет то, в какое время они заготовлены.

На фестивале организаторы отвели площадку и для деловой программы. Одной из главных тем стал медицинский туризм. Последними достижениями поделились руководители клиник и санаториев. Кроме того, спикеры, в том числе зарубежные, поделились практиками экономической составляющей туризма: как привлечь клиента, как сделать отдых таким, чтобы люди возвращались.

В рамках фестиваля прошли соревнования по разным видам спорта. К примеру, в турнире «Баскет на рахате» приняли участие более 40 команд из разных концов республики. К участию допускались спортсмены от 14 лет.