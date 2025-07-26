В Уфе прошел всероссийский турнир по армрестлингу

Сегодня в Уфе прошел всероссийский турнир «Уральская сечь. Битва сильнейших» по армрестлингу. Он собрал около 100 спортсменов со всех районов Республики, а также из Саратова, Екатеринбурга. В таком формате соревнования по армрестлингу проходят впервые, так как участие в них принимают ветераны специальной военной операции.
В самом сердце Уфы, на набережной реки Белой развернулась настоящая битва сильнейших. Здесь выступали не просто новички, а профессионалы, которые уже имеют опыт в турнирах всероссийского уровня.
Около сотни участников, из них порядка 10 ветеранов специальной военной операции. Мероприятие было посвящено году поддержки участников СВО и членов их семей. Всероссийский турнир с участием ветеранов боевых действий являлся частью проекта «Сильные люди», который реализуется в регионе с ноября 2024 года.
Спортсмены выступали в 5-ти весовых категориях. Изначально организаторы планировали провести отдельный турнир для ветеранов спецоперации, но бойцы решили участвовать наравне с профессиональными армрестлерами.
Сергей Ипатов из Сибая — ветеран СВО. Он пришел в этот вид спорта еще до ухода на передовую, по возвращении домой продолжил спортивную карьеру. В Уфу Сергей приехал со своей командой.
Поприветствовать и поддержать участников в Уфу приехал 8-кратный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин.
Теперь в планах проводить подобный старт ежегодно. Привлекать больше атлетов и с помощью спорта возвращать участников СВО после ранений к привычной жизни.