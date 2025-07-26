В Уфе прошел всероссийский турнир по армрестлингу

Сегодня в Уфе прошел всероссийский турнир «Уральская сечь. Битва сильнейших» по армрестлингу. Он собрал около 100 спортсменов со всех районов Республики, а также из Саратова, Екатеринбурга. В таком формате соревнования по армрестлингу проходят впервые, так как участие в них принимают ветераны специальной военной операции.

В самом сердце Уфы, на набережной реки Белой развернулась настоящая битва сильнейших. Здесь выступали не просто новички, а профессионалы, которые уже имеют опыт в турнирах всероссийского уровня.

Около сотни участников, из них порядка 10 ветеранов специальной военной операции. Мероприятие было посвящено году поддержки участников СВО и членов их семей. Всероссийский турнир с участием ветеранов боевых действий являлся частью проекта «Сильные люди», который реализуется в регионе с ноября 2024 года.

Мы реализуем проект «Сильные люди», который направлен на реабилитацию ветеранов СВО. Как раз таки с ноября прошлого года по март нынешнего года через нас прошло 200 ветеранов СВО, которые прошли реабилитацию, прошли силовые циклы, выступали на соревнованиях. Всё это абсолютно бесплатно для них. Булат Зарипов, руководитель проекта «Сильные люди»

Спортсмены выступали в 5-ти весовых категориях. Изначально организаторы планировали провести отдельный турнир для ветеранов спецоперации, но бойцы решили участвовать наравне с профессиональными армрестлерами.

Сергей Ипатов из Сибая — ветеран СВО. Он пришел в этот вид спорта еще до ухода на передовую, по возвращении домой продолжил спортивную карьеру. В Уфу Сергей приехал со своей командой.

В нашей Республике очень много сфер и дисциплин, где именно поднимают и реабилитируют участников СВО с различными ранениями, т.е. опорно-двигательной системы и т.д. Это очень благоприятно складывается. Люди восстанавливаются намного быстрее, чем без этих мероприятий. Сергей Ипатов, участник всероссийских соревнований по армрестлингу, ветеран специальной военной операции

Поприветствовать и поддержать участников в Уфу приехал 8-кратный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин.

Все люди любят спорт, а армрестлинг — это такой вид спорта, именно мужской, чем женский, хотя женщины тоже тренируются. Именно тот спорт, где можно показать свою настоящую силу. Я думаю, что эта идея очень хорошая, которую я тоже поддерживаю. Сейчас нахожусь на данном турнире, прилетел с Красноярска, чтобы одержать этот прекрасный турнир. Виталий Лалетин, 8-кратный чемпион мира по армрестлингу