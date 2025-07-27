В Башкирии жильцы вытащили из горящего дома соседа с инвалидностью

На улице Амирова огнём охватило двухкомнатную квартиру на первом этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Самостоятельно из зоны воздействия опасных факторов эвакуировались 10 человек. Также жильцы успели вытащить из задымленной квартиры мужчину с инвалидностью.