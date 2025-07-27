В Башкирии жильцы вытащили из горящего дома соседа с инвалидностью

В Белебее зафиксировали крупный пожар. Подробности случившегося рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии жильцы вытащили из горящего дома соседа с инвалидностью

На улице Амирова огнём охватило двухкомнатную квартиру на первом этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Самостоятельно из зоны воздействия опасных факторов эвакуировались 10 человек. Также жильцы успели вытащить из задымленной квартиры мужчину с инвалидностью.

Пожар тушили 25 минут. Медики осмотрели спасенного пострадавшего, однако помочь ему не было возможности – врачи констатировали его смерть. Предстоит установить причины произошедшего.

Фото: МЧС по РБ. 

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями