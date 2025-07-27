В Башкирии на горе пропала женщина

Спасатели просят, отправляясь в туристический маршрут, соблюдать правила безопасности, проверять групповое и личное снаряжения, средства связи и сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания и медикаментов. Любителям активного отдыха необходимо также ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте, зарегистрироваться в территориальном органе МЧС России, изучить информацию о метеоусловиях.