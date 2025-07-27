Спасатели Башкирии эвакуировали застрявшую на лодке пару

В Баймакском районе на озере Талкас 40-летний мужчина и 39-летняя женщина на надувной лодке уплыли далеко от берега. Им потребовалась помощь. Спасатели на озере проводили профилактический рейд и пришли на помощь застрявшим. Пару благополучно эвакуировали на сушу.