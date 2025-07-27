Спасатели Башкирии эвакуировали застрявшую на лодке пару

26 июля помощь спасателей Башкирии потребовалась паре на лодке. Подробности спасения отдыхающих рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - Спасатели Башкирии эвакуировали застрявшую на лодке пару

В Баймакском районе на озере Талкас 40-летний мужчина и 39-летняя женщина на надувной лодке уплыли далеко от берега. Им потребовалась помощь. Спасатели на озере проводили профилактический рейд и пришли на помощь застрявшим. Пару благополучно эвакуировали на сушу.

Спасатели напоминают:

— Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах.

— Всегда проверяйте погодные условия перед выходом на воду.

— Имейте при себе средства спасения (жилеты, тросы).

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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