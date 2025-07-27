Спасатели Башкирии эвакуировали застрявшую на лодке пару

26 июля помощь спасателей Башкирии потребовалась паре на лодке. Подробности спасения отдыхающих рассказали в Госкомитете по ЧС.
В Баймакском районе на озере Талкас 40-летний мужчина и 39-летняя женщина на надувной лодке уплыли далеко от берега. Им потребовалась помощь. Спасатели на озере проводили профилактический рейд и пришли на помощь застрявшим. Пару благополучно эвакуировали на сушу.
Спасатели напоминают:
— Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах.
— Всегда проверяйте погодные условия перед выходом на воду.
— Имейте при себе средства спасения (жилеты, тросы).
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.