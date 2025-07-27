Обучение и поддержка участников СВО: старт программы «Герои Башкортостана»

На этой неделе 70 участников программы «Герои Башкортостана» приступили к обучению. С финалистами встретился и глава региона Радий Хабиров. Первый модуль из запланированных четырех стартовал в парке «Патриот». Программа рассчитана на год, после чего у действующих бойцов и ветеранов СВО появится возможность занять ведущие должности в органах власти и муниципалитетах. Кадровый проект запущен в феврале по инициативе Главы республики. Это региональное продолжение федерального «Время героев».

При штурме и отражении наступлений противника уроженец Буздякского района Рамиль Мустафин не раз рисковал жизнью. Послужной список впечатляет. От службы в сухопутных войсках до военно-морского флота, участвовал в боевых действиях в Сирии и Крымской весне. На СВО мужчина отправился в октябре 22 года разведчиком-пулеметчиком. Во время боёв за Бахмут получил серьезную травму головы и лишился ног. Реабилитировался долго, но за девять месяцев освоил протезы и занялся спортом. За заслуги перед родиной награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и Орденом генерала Шаймуратова.

От штурмовиков до спецназовцев — Родине на передовой они уже послужили, и сейчас просто сидеть дома сложа руки им не позволяет совесть. У войны есть и женское лицо. Подписав контракт осенью 2023 года, за здоровьем соотечественников Алина Маннанова следила с особым вниманием: собирала аптечки, проводила поступающим в отряд инструктажи, под взрывы и свист пуль выезжала на эвакуацию раненых и сопровождала их в госпиталь. Из подвала со спартанскими условиями бойцы помогли девушке воссоздать настоящий лазарет — побелили стены и разместили кушетки. Удостоившись ряда наград, она вернулась на Родину, возглавив Центр тактической медицины, и как никто другой знает цену здоровью.

Пройдя конкурсный отбор, все они вошли в «Команду-70» «Героев Башкортостана». Проект, на который подали заявки свыше 2 тыс. желающих из более чем 40 регионов, стал самым востребованным в стране. Это аналог федерального «Время Героев». Как не раз отмечал Радий Хабиров, перед республикой стоит важная задача — встретить соотечественников и обеспечить им комфорт. Не только трудоустроить, но и помочь психологически адаптироваться к мирной жизни. В парке «Патриот» глава региона в дружеском кругу пообщался с финалистами и ответил на все возникающие вопросы.

Среди вас видим будущих руководителей регионального уровня, муниципального уровня, мы вас будем рекомендовать в федеральные структуры. Вы можете пойти в хозяйственное общество, коммерческие структуры. В принципе, наша задача — напитать вас управленческими навыками. Что это такое? Первое — общий обзор, представление о государстве, правовом устройстве государства, РБ, РФ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Финалисты также узнают об экономическом развитии, войдут в курс нацпроектов и соцпрограмм. Также прозвучало предложение запланировать выезды в соседние регионы, чтобы перенять лучшие практики и обменяться опытом.

10 дней в парке «Патриот» участники программы будут проходить первый модуль обучения из положенных четырех. Программа насыщенная — каждый день расписан по минутам. Предусмотрено и пятиразовое питание. После зарядки следуют теоретические занятия и прохождения тестов. Вечер у участников свободный — они будут собираться у костра, знакомиться, играть на музыкальных инструментах и смотреть патриотические фильмы.

Прежде чем нести свою инициативу в массы, они должны учиться год. Очные лекции сменит межмодульный этап на образовательной платформе. Упор делают на укрепление сильных сторон. Параллельно начнется стажировка с наставниками — это решение региональных и муниципальных задач уже на практике.

Один из кураторов региональной программы Оскар Ситдиков на своем примере показал будущим управленцам, что проект рабочий. Будучи участником президентской программы «Время героев», он стажируется в администрации Главы под наставничеством Радия Хабирова. В свое время военный разведчик также прошёл отбор из 44 тысяч желающих со всей страны и оказался в числе 83 финалистов.