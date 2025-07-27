В Башкирии выявлено 130 нарушений недропользования

Глава Башкортостана предложил обязать недропользователей проводить рекультивацию земель. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. На встрече руководитель Роснедр Олег Казанов высоко оценил работу представителей региональной власти и надзорных структур в контроле над компаниями. Только в прошлом году в регионе выявили 130 нарушений, а 17 материалов расследований направили в федеральное ведомство с целью отозвать лицензии. На неделе эксперты облетели территорию Учалинского района на вертолете и осмотрели участки, где ранее нашли многочисленные нарушения.

Добыча минерально-сырьевых ресурсов в Башкортостане — одно из ключевых экономических направлений в регионе. Сейчас действуют 642 лицензии на разработку недр. По этому показателю республика в лидерах в Приволжском федеральном округе.

Такое большое количество действующих лицензий требует повышенного контроля. Поэтому было принято решение создать межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей, чтобы объединить представителей органов исполнительной и муниципальной власти республики, контрольно-надзорных, правоохранительных органов, ученых и общественников. Вместе нам удалось навести порядок в наиболее «фонящих» районах. Мы жёстко контролируем соблюдение условий лицензий и экологического законодательства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже четыре года в Башкортостане работает межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. Общественники совместно с полицейскими, работниками прокуратуры и представителями других надзорных ведомств фиксируют случаи самовольной добычи, нарушения условий лицензий и границ участков.

Только в прошлом году инспекторы Росприроднадзора выявили в Башкортостане около 130 нарушений. 17 материалов направили в Роснедра с той целью, чтобы досрочно приостановить лицензии на добычу полезных ископаемых. Нанесенный ущерб от деятельности недобросовестных недропользователей оценивают на сумму более 1,5 млрд рублей.

Руководитель Роснедр Олег Казанов вместе с чиновниками посетил Учалинский район. Он облетел территорию и осмотрел участки компаний «Альтинвест» и «Иремель-Башресурс», где ранее нашли многочисленные нарушения, что вызвало рост протестной активности местного населения. Олег Казанов высоко оценил усилия управленческой команды Башкортостана по контролю за соблюдением правил при добыче минерально-сырьевых ресурсов. Он выразил готовность помочь республике в этом вопросе.

Очень квалифицированная работа руководства республики, которое объединяет все ресурсы, которые у него есть: возможности исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, и это дает свой результат. Та ситуация, которая была еще 5-6 лет назад, быстро нормализуется. Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию

Представители комиссии посетили месторождение «Муртыкты» на востоке республики. Еще с середины 90-х годов на этом огромном пространстве рядом с деревней Ильинка в Учалинском районе начали добывать драгоценные металлы. Компания, по мнению инспекторов, работает по всем правилам.

Этому недропользователю досталось очень сложное месторождение. Оно сложное с точки зрения горной, оно не очень богатое по руде. Здесь очень упорные руды, и для того, чтобы добывать такие месторождения, нужно прилагать массу усилий, и предприятие работает эффективно, с моей точки зрения. Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию

На комбинате очищают шахтные, подотвальные и поверхностные воды. Сооружения введены еще в 2023-м году. Здесь происходит закрытый цикл переработки жидкости для нужд производства.

Могу сказать, что с точки зрения экологических требований законодательства предприятие выполняет все предусмотренные законом требования. Здесь вода циркулирует, очищается механическим способом. Соответственно, коллеги из Росприроднадзора внимательно надзирают и смотрят за данным предприятием. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Помимо предоставления рабочих мест, комбинат активно взаимодействует с жителями трех сельских поселений. При содействии предприятия в Учалинском районе появились несколько социальных объектов.

Мы всем предприятиям-недропользователям предлагаем заключать соглашения о социальном партнерстве. Силами недропользователя был построен сельский дом культуры в деревне Ильинка, в Сафарово построили зал для занятий теннисом. Народ это видит и ценит, и то, что предприятие не только зарабатывает, но и оказывает социальную помощь. Руслан Гилязетдинов, глава администрации Учалинского района

Говоря о деятельности всех недропользователей, Радий Хабиров предложил обязать компании проводить рекультивацию на отработанных участках земли. Тем самым закреплять обязательства.

Недропользователи, которые не планируют проводить рекультивацию, до окончания срока лицензии намеренно банкротятся, переоформляют имущество и, по сути, исчезают. А развороченные земли остаются жителям и муниципалитетам, у которых нет средств на проведение дорогостоящих работ по рекультивации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан