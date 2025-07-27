В Башкирии выявлено 130 нарушений недропользования

Глава Башкортостана предложил обязать недропользователей проводить рекультивацию земель. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. На встрече руководитель Роснедр Олег Казанов высоко оценил работу представителей региональной власти и надзорных структур в контроле над компаниями. Только в прошлом году в регионе выявили 130 нарушений, а 17 материалов расследований направили в федеральное ведомство с целью отозвать лицензии. На неделе эксперты облетели территорию Учалинского района на вертолете и осмотрели участки, где ранее нашли многочисленные нарушения.
Добыча минерально-сырьевых ресурсов в Башкортостане — одно из ключевых экономических направлений в регионе. Сейчас действуют 642 лицензии на разработку недр. По этому показателю республика в лидерах в Приволжском федеральном округе.
Уже четыре года в Башкортостане работает межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. Общественники совместно с полицейскими, работниками прокуратуры и представителями других надзорных ведомств фиксируют случаи самовольной добычи, нарушения условий лицензий и границ участков.
Только в прошлом году инспекторы Росприроднадзора выявили в Башкортостане около 130 нарушений. 17 материалов направили в Роснедра с той целью, чтобы досрочно приостановить лицензии на добычу полезных ископаемых. Нанесенный ущерб от деятельности недобросовестных недропользователей оценивают на сумму более 1,5 млрд рублей.
Руководитель Роснедр Олег Казанов вместе с чиновниками посетил Учалинский район. Он облетел территорию и осмотрел участки компаний «Альтинвест» и «Иремель-Башресурс», где ранее нашли многочисленные нарушения, что вызвало рост протестной активности местного населения. Олег Казанов высоко оценил усилия управленческой команды Башкортостана по контролю за соблюдением правил при добыче минерально-сырьевых ресурсов. Он выразил готовность помочь республике в этом вопросе.
Представители комиссии посетили месторождение «Муртыкты» на востоке республики. Еще с середины 90-х годов на этом огромном пространстве рядом с деревней Ильинка в Учалинском районе начали добывать драгоценные металлы. Компания, по мнению инспекторов, работает по всем правилам.
На комбинате очищают шахтные, подотвальные и поверхностные воды. Сооружения введены еще в 2023-м году. Здесь происходит закрытый цикл переработки жидкости для нужд производства.
Помимо предоставления рабочих мест, комбинат активно взаимодействует с жителями трех сельских поселений. При содействии предприятия в Учалинском районе появились несколько социальных объектов.
Говоря о деятельности всех недропользователей, Радий Хабиров предложил обязать компании проводить рекультивацию на отработанных участках земли. Тем самым закреплять обязательства.
Сейчас в регионе действует мораторий на выдачу лицензий для геологического изучения в районах Зауралья, а также на добычу россыпного золота. Приостановка действует до четвертого квартала 2028 года. Поэтому власти призывают делать всё, чтобы недропользователи не забывали относиться бережно к природе.