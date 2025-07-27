В Уфе завершены основные этапы строительства Южных ворот

На неделе столичные власти подтвердили сроки сдачи одного из самых масштабных дорожных проектов Уфы. Южные ворота откроют, как и планировалось, осенью. Уже в сентябре власти запустят движение по улице Пугачева. Сначала по двум полосам, а в День республики — по всем четырем.