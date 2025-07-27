В Уфе обсудили будущее спорта в Башкирии

В Уфе прошел брифинг с участием профессиональных спортивных клубов республики. Мероприятие провели по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В числе спикеров — руководители ключевых команд: ФК «Уфа», хоккейного клуба «Салават Юлаев», общества «Динамо». Главной темой стали планы на будущий сезон.

Пока одни тренируются, другие только готовятся выйти из отпуска. А футболисты «Уфы» уже успели провести два матча в новом сезоне в Первой лиге. В самом разгаре трансферная кампания. Клуб покинули несколько игроков основного состава, среди которых голкипер Олег Баклов. Зато в Уфу спустя три года вернулся вратарь Александр Беленов. Сейчас в команде шесть новичков. Задача — создать конкуренцию на каждой позиции. В ближайшее время в клубе ожидают подписаний новых игроков.

Будут фамилии. Их называть пока преждевременно. По сути, они в информационном поле обозначаются. Сейчас пока ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя. Процесс согласования проходит через организации, которые могут наложить вето на решения клуба. Марат Шмаков, генеральный директор ФК «Уфа»

На брифинге с участием профессиональных спортивных клубов республики подняли актуальные вопросы развития массового и детско-юношеского спорта — от инфраструктуры до системной подготовки резерва. Основное внимание уделили деятельности профессиональных клубов. В регионе их сейчас около 20-ти. И все они финансируются республикой — за счет бюджета и внебюджетных источников.

Денег всегда не хватает. Всегда хотелось бы, чтобы больше их было. Конечно, хочется, чтобы с каждым годом финансирование увеличивалось. Если бы только деньги решали в профессиональном спорте, тогда бы просто работали бюджеты. У кого бюджет больше всего — тот бы и получал золотые медали. Но это же не так. Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра правительства, министр спорта Республики Башкортостан

Следующий сезон может стать непростым для хоккейного клуба «Салават Юлаев». 1 августа состоится общекомандный сбор. Окончательные задачи на сезон будут определены перед его началом. Бюджет республики взял на себя часть финансирования клуба. По итогам заседания правления была принята новая трансферная и зарплатная стратегия.

Последние два было несовпадение тех ресурсов, которые мы прилагали для выполнения задач, и финансовыми возможностями клуба. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы ликвидировать всю задолженность, которая есть у клуба. Республика нам в этом активно помогает. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Также в начале августа к тренировкам приступят баскетболисты «Динамо». В прошлом сезоне уфимцы стали чемпионами России в Высшей Лиге. В этом представлять республику будут сразу два коллектива. Один — в Суперлиге, другой, как фарм-команда, будет играть в Высшей лиге. Волейболисты «Динамо-Урал» в эти дни проводят сборы в Уфе.