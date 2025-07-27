В Уфе обсудили будущее спорта в Башкирии

В Уфе прошел брифинг с участием профессиональных спортивных клубов республики. Мероприятие провели по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В числе спикеров — руководители ключевых команд: ФК «Уфа», хоккейного клуба «Салават Юлаев», общества «Динамо». Главной темой стали планы на будущий сезон.
Пока одни тренируются, другие только готовятся выйти из отпуска. А футболисты «Уфы» уже успели провести два матча в новом сезоне в Первой лиге. В самом разгаре трансферная кампания. Клуб покинули несколько игроков основного состава, среди которых голкипер Олег Баклов. Зато в Уфу спустя три года вернулся вратарь Александр Беленов. Сейчас в команде шесть новичков. Задача — создать конкуренцию на каждой позиции. В ближайшее время в клубе ожидают подписаний новых игроков.
На брифинге с участием профессиональных спортивных клубов республики подняли актуальные вопросы развития массового и детско-юношеского спорта — от инфраструктуры до системной подготовки резерва. Основное внимание уделили деятельности профессиональных клубов. В регионе их сейчас около 20-ти. И все они финансируются республикой — за счет бюджета и внебюджетных источников.
Следующий сезон может стать непростым для хоккейного клуба «Салават Юлаев». 1 августа состоится общекомандный сбор. Окончательные задачи на сезон будут определены перед его началом. Бюджет республики взял на себя часть финансирования клуба. По итогам заседания правления была принята новая трансферная и зарплатная стратегия.
Также в начале августа к тренировкам приступят баскетболисты «Динамо». В прошлом сезоне уфимцы стали чемпионами России в Высшей Лиге. В этом представлять республику будут сразу два коллектива. Один — в Суперлиге, другой, как фарм-команда, будет играть в Высшей лиге. Волейболисты «Динамо-Урал» в эти дни проводят сборы в Уфе.
Тренировки проходят дважды в день. Утренняя на «Динамо», вечерняя в спорткомплексе на Менделеева. С этого сезона официальные матчи чемпионата команда будет проводить во Дворце борьбы. Забот и работы у профессиональных клубов хватает. Впереди — сезон и достижение новых спортивных вершин.