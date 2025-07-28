«Между нами»: успехи в регулировании ресурсов и модернизации дорог

«Между нами» — это авторская рубрика Руслана Шарафутдинова, который расскажет о ключевых событиях в контексте своего мировосприятия.
На этой неделе руководитель Роснедр Олег Казанов посетил Башкирию и остался впечатлен результатами межведомственной работы по контролю за недропользованием, созданной по инициативе Радия Хабирова.
Своё обещание приехать в Башкирию, данное лично Радию Хабирову, сдержал руководитель федерального агентства «Роснедра» Олег Казанов. Тех самых «Роснедр», которые выдают лицензии и на геологоразведку, и на добычу полезных ископаемых.
Были введены меры поддержки честных добытчиков и санкции против нарушителей, а также установлен мораторий на лицензии на россыпное золото до 2030 года. В регионах активизировалась легальная геологоразведка, а работа незаконных компаний пресекается.
Ещё одно событие связано с запуском федеральной трассы М-12. Трасса значительно сокращает время поездки от Уфы до Москвы и повышает комфорт передвижения. Власти призывают соблюдать законы и беречь себя на дорогах, чтобы развитие региона продолжалось успешно.