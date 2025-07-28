В Башкирии началась уборочная кампания

Техника вышла на поля с озимыми культурами. Символический старт дал Глава республики Радий Хабиров на Дне поля. Под Уфой собрались руководители сельхозпредприятий со всего региона. Речь шла о будущем отрасли, перспективных сортах культур, которые высажены на опытных участках, и применении цифровых технологий. Сельское хозяйство идет рука об руку с наукой. Уже скоро на полях будут работать дивизионы агродронов, а на фермах — роботы. Хозяйства активно внедряют новинки.

Дорог каждый колос и каждое зернышко. На этом поле озимая рожь уже скошена, теперь нужно всё аккуратно подобрать. Солома сразу мульчируется, а зерна отправляются в бункер, откуда затем уже в кузов грузовика. На полях СПК им. Ленина работают 3 комбайна и 3 косилки. Урожайность порядка 30 центнеров с гектара, отмечает руководство.

Символический старт уборочной кампании в Башкортостане дал глава республики Радий Хабиров. Причем сделал он это за рулем комбайна на Дне поля. В Уфимском районе собрались руководители сельхозпредприятий со всего региона. На экспериментальном поле Башкирского аграрного университета — порядка 300 участков учебных посевов.

Представлены все культуры: от традиционной пшеницы до перспективных сортов гороха, рапса и подсолнечника. Многое — это результат работы селекционеров самого вуза. Здесь демонстрируют устойчивость новых сортов к болезням, их урожайность. Если раньше республиканское совещание «День поля» проводили в разных районах, теперь будут только на этой площадке под Уфой.

В этом году мы ожидаем неплохой урожай. В прошлом году в республике собрали порядка 3 млн тонн зерна. Если погода нас не подведёт, то также рассчитываем на хорошие показатели.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В экспозиции приняли участие более 70 компаний и фирм — производителей современной сельхозтехники, средств защиты растений и агрохимии. А еще День поля — возможность рассказать и показать внедрение цифровых технологий в АПК. Главе республики продемонстрировали работу агродронов, которые уже активно используются для мониторинга состояния посевов, точечного внесения удобрений и даже выявления вредителей.

Инновации активно внедряются и в животноводстве. В Илишевском районе племзавод «Урожай» в скором времени запустит роботизированную ферму. Сейчас завершается монтаж первой очереди оборудования. За 1,5 часа здесь будет доиться стадо из 150 коров. А чтобы буренкам было комфортно, внутри роботизированной системы предусмотрен отсек для подачи корма.

Фото №1 - В Башкирии началась уборочная кампания

При выходе на полную мощность ферма будет давать 40 тонн молока ежесуточно. Таким образом, производительность всего предприятия достигнет 100 тонн в день. Доильные роботы собираются в России. И делают большой спектр работы. Робот будет массировать и раздаивать каждую долю вымени, чтобы не оставалось молока. А после автоматически продезинфицирует и промоет систему. Робот будет помогать и ветеринарам следить за здоровьем каждой коровы.

Увеличение поголовья КРС, а следовательно, и надоев планируют еще два предприятия Илишевского района. На площадке хозяйства им. Куйбышева приступили к строительству третьего коровника молочно-товарной фермы. Земляные работы уже завершаются, скоро начнется обустройство фундамента. Новую молочно-товарную ферму в Ишкарово на 1200 голов КРС намерен построить филиал АО МТС «Центральная». Запуск производства — в 2027 году. Тем временем к экватору приблизилась кормозаготовительная кампания. Сено, сенаж, силос. Цель — заготовить 1,5-годовалый запас всех видов кормов.

Что касается уборочной кампании, то на поля вышли более 4 тыс. комбайнов. По оценке Минсельхоза региона, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 3 млн тонн, еще 1,5 млн тонн составит сахарная свёкла. Не менее 600 тыс. т должны дать поля масличных культур. Теперь главное, чтобы погода не подвела.

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