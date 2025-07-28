В Башкирии началась уборочная кампания

Техника вышла на поля с озимыми культурами. Символический старт дал Глава республики Радий Хабиров на Дне поля. Под Уфой собрались руководители сельхозпредприятий со всего региона. Речь шла о будущем отрасли, перспективных сортах культур, которые высажены на опытных участках, и применении цифровых технологий. Сельское хозяйство идет рука об руку с наукой. Уже скоро на полях будут работать дивизионы агродронов, а на фермах — роботы. Хозяйства активно внедряют новинки.

Дорог каждый колос и каждое зернышко. На этом поле озимая рожь уже скошена, теперь нужно всё аккуратно подобрать. Солома сразу мульчируется, а зерна отправляются в бункер, откуда затем уже в кузов грузовика. На полях СПК им. Ленина работают 3 комбайна и 3 косилки. Урожайность порядка 30 центнеров с гектара, отмечает руководство.

Символический старт уборочной кампании в Башкортостане дал глава республики Радий Хабиров. Причем сделал он это за рулем комбайна на Дне поля. В Уфимском районе собрались руководители сельхозпредприятий со всего региона. На экспериментальном поле Башкирского аграрного университета — порядка 300 участков учебных посевов.

Представлены все культуры: от традиционной пшеницы до перспективных сортов гороха, рапса и подсолнечника. Многое — это результат работы селекционеров самого вуза. Здесь демонстрируют устойчивость новых сортов к болезням, их урожайность. Если раньше республиканское совещание «День поля» проводили в разных районах, теперь будут только на этой площадке под Уфой.

В этом году мы ожидаем неплохой урожай. В прошлом году в республике собрали порядка 3 млн тонн зерна. Если погода нас не подведёт, то также рассчитываем на хорошие показатели. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В экспозиции приняли участие более 70 компаний и фирм — производителей современной сельхозтехники, средств защиты растений и агрохимии. А еще День поля — возможность рассказать и показать внедрение цифровых технологий в АПК. Главе республики продемонстрировали работу агродронов, которые уже активно используются для мониторинга состояния посевов, точечного внесения удобрений и даже выявления вредителей.

Инновации активно внедряются и в животноводстве. В Илишевском районе племзавод «Урожай» в скором времени запустит роботизированную ферму. Сейчас завершается монтаж первой очереди оборудования. За 1,5 часа здесь будет доиться стадо из 150 коров. А чтобы буренкам было комфортно, внутри роботизированной системы предусмотрен отсек для подачи корма.

При выходе на полную мощность ферма будет давать 40 тонн молока ежесуточно. Таким образом, производительность всего предприятия достигнет 100 тонн в день. Доильные роботы собираются в России. И делают большой спектр работы. Робот будет массировать и раздаивать каждую долю вымени, чтобы не оставалось молока. А после автоматически продезинфицирует и промоет систему. Робот будет помогать и ветеринарам следить за здоровьем каждой коровы.

Увеличение поголовья КРС, а следовательно, и надоев планируют еще два предприятия Илишевского района. На площадке хозяйства им. Куйбышева приступили к строительству третьего коровника молочно-товарной фермы. Земляные работы уже завершаются, скоро начнется обустройство фундамента. Новую молочно-товарную ферму в Ишкарово на 1200 голов КРС намерен построить филиал АО МТС «Центральная». Запуск производства — в 2027 году. Тем временем к экватору приблизилась кормозаготовительная кампания. Сено, сенаж, силос. Цель — заготовить 1,5-годовалый запас всех видов кормов.